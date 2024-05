Saiba quando Mbapé deve ser anunciado pelo Real Madrid

Atacante divulgou nesta sexta-feira que não continua no Paris Saint-Germain. mas transferência para a Espanha só deve ser anunciada em junho Crédito: Jogada 10

Ao confirmar oficialmente sua saída do PSG ao final desta temporada, Kylian Mbappé está prestes a oficializar sua mudança para o Real Madrid. No entanto, ainda existem alguns detalhes a serem finalizados para concretizar o negócio. Desde meados de fevereiro, o clube espanhol e o atacante avançaram bastante em um acordo, embora as partes envolvidas não confirmem publicamente. Qualquer anúncio, independentemente do estágio em que o acordo está nos bastidores, provavelmente só ocorrerá após o término da temporada. Tais informações são do jornal espanhol Marca, especializado na cobertura do Real Madrid. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Final pela frente O PSG ainda tem três jogos restantes no Campeonato Francês e a final da Copa da França, marcada para 25 de maio contra o Lyon, enquanto o Real Madrid tem mais quatro partidas na LaLiga antes da final da UEFA Champions League, em 1º de junho, contra o Borussia Dortmund. Por isso, o Marca sugere que o anúncio provável seja feito entre 3 e 9 de junho. Caso não ocorra nesse período, provavelmente será após a participação da seleção francesa na Eurocopa, que vai de 14 de junho a 14 de julho. Realidade galáctica Desde as saídas de Lionel Messi e Neymar, Mbappé se tornou a maior estrela do PSG. De acordo com o Marca, um dos principais pontos a serem acertados entre o Real Madrid e a diretoria do clube é como será a divisão de liderança técnica com o craque antes de assinar o contrato.