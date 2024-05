Protesto de torcedores contra a 777 adia partida do Standard Liege, na Bélgica

Grupo exige que empresa americana, que também controla o futebol do Vasco no Brasil, saia da administração de forma imediata

Um protesto feito por torcedores do Standard Liege, da Bélgica, impediu que o time jogasse na tarde desta sexta-feira (10) pelo Campeonato Belga, no duelo contra o Westerlo. O grupo exige que a empresa americana 777 Partners, que está no comando do clube há dois anos, saia da administração de forma imediata.

A 777, que também controla o futebol do Vasco no Brasil, está em conflito com os torcedores do clube belga. Nesta sexta-feira, um grupo impediu que o ônibus com os jogadores chegasse ao estádio Sclessin, onde o Standard Liege enfrentaria o Westerloo no Campeonato Belga. Dessa maneira, os torcedores bloquearam a saída do veículo do centro de treinamento para o local da partida.

“Vivemos os momentos mais sombrios da história do clube! Esta sociedade mafiosa, que consiste em fazer circular fluxos financeiros de uma empresa para outra sem nunca investir no bom funcionamento destas, é hoje forçada pelas suas ações fraudulentas e o resultado é implacável”, diz um comunicado da torcida à imprensa local.