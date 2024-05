Petkovic elege os 10 melhores gols pelo Flamengo; veja a lista

Sérvio, em entrevista à 'FlaTV', monta ranking e escolhe gol na final do Cariocão 2001 como o primeiro. Petkovic fez 57 gols em 198 jogos no Fla

Ídolo do Flamengo, o ex-jogador Dejan Petkovic montou a lista dos dez gols mais marcantes que fez pelo Rubro-Negro. Em vídeo postado pela “FlaTV”, canal oficial do clube, nesta sexta-feira, o sérvio afirmou que foi difícil escolher, mas fez questão de relembrar.

O mais marcante, é claro, foi o do título estadual de 2001. Na final do Campeonato Carioca daquele ano, o Flamengo vencia o Vasco por 2 a 1, no Maracanã, mas precisava de mais um gol. Aos 43 minutos do segundo tempo, porém, em linda cobrança de falta, Petkovic colocou bola no ângulo de Helton e deu o título ao time comandado por Zagallo.