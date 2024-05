Payet, Sforza e João Victor devem voltar ao time titular do Vasco

No penúltimo treino preparatório para o duelo contra o Vitória, pelo Brasileirão, o Vasco praticamente definiu o time titular. Nesta sexta-feira (10), antevéspera da partida, a equipe treinou no CT Moacyr Barbosa com novidades. Segundo o “Ge”, Dimitri Payet, Juan Sforza e João Victor voltarão ao time titular no domingo (12). Recuperado de lesão no joelho, o francês se abstivera das últimas duas partidas, ambas fora de casa, visando reforçar os movimentos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Será sua segunda aparição no Campeonato Brasileiro. A primeira havia sido contra o Criciúma, no fatídico jogo em São Januário que culminou na demissão de Ramón Díaz após um vexatório 4 a 0 em casa. Mateus Carvalho perde a vaga dentre os titulares.

João Victor, por sua vez, recupera a vaga de titular. A última vez que ele havia começado um jogo fora contra o Red Bull Bragantino, na segunda rodada – antes mesmo da saída dos Díaz. Ele até entrou ao longo do primeiro tempo da última partida do Vasco, em derrota por 1 a 0 para o Athletico, na Ligga Arena, no último domingo (5). A situação, porém, é diferente, já que neste caso ele entrara como zagueiro. Para o duelo contra o Vitória, ele deve ser titular na lateral-direita, com Paulo Henrique indo, assim, para o banco. LEIA MAIS: Ex-Vasco, Grêmio e Corinthians, Fellipe Bastos anuncia aposentadoria