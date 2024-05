Palmeiras x Santos (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (11), às 15h, o Palmeiras e o Santos se enfrentam no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A renda do jogo, que contará com torcida única alviverde, será direcionada para auxiliar as vítimas das intensas chuvas no Rio Grande do Sul. Os torcedores do Palmeiras têm a opção de adquirir os ingressos através do site palmeiras.soudaliga.com.br. Além disso, as entradas também estarão disponíveis para compra na bilheteria do estádio no próprio dia do jogo (11), das 12h até o intervalo da partida, pelo portão principal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine