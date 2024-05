Novamente convocado para a Seleção, Yan Couto é disputado por dupla da Europa

Apesar da boa avaliação dentro do Manchester City, principal clube do grupo de Abu Dhabi, o entendimento interno é o de que seria mais benéfico para Yan Couto manter a titularidade em outro time do integrar o elenco de Pep Guardiola e não ter oportunidades constantes.

Contudo, ainda há a chance de uma permanência no Girona para disputar a primeira Champions do time da Catalunha. O lateral brasileiro atuou em 32 jogos e foi peça fundamental na classificação histórica do clube.

Yan Couto estreou pela Seleção principal do Brasil em outubro do ano passado e soma três partidas pela Canarinho. uma delas foi a partida amistosa diante da Espanha, que terminou com um 3 a 3 no Santiago Bernabéu.

