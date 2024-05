Ministério do Esporte formaliza pedido por paralisação; CBF se pronuncia

O Ministério do Esporte formalizou, nesta sexta-feira (10), um ofício com o pedido de paralisação do futebol brasileiro junto à CBF em razão da tragédia envolvendo as enchentes no Rio Grande do Sul.

No documento, que teve assinatura do Ministro do Esporte, André ‘Fufuca’, estão os cinco tópicos principais que nortearam a iniciativa do Governo Federal de solicitar a paralisação. O Governo do Rio Grande do Sul, aliás, decretou Estado de Calamidade Pública durante a semana.

