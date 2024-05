Granada x Real Madrid: escalações e onde assistir

Os donos da casa ainda lutam pelo sonho de permanecer na elite do futebol espanhol, mas vivem uma situação complicada. O Granada é o atual penúltimo colocado da La Liga com 21 pontos, 11 a menos que o Mallorca, primeiro fora da zona de rebaixamento, há quatro rodadas para o fim da competição.

Com o título confirmado antecipadamente, o Real Madrid volta a campo pela La Liga após confirmar a vaga na final da Champions. Dessa maneira, o clube merengue visita o Granada neste sábado (11), às 13h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Los Carmenes, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real Madrid entra em campo apenas para cumprir tabela nesta reta final do Espanhol. Com o título antecipado, o clube merengue vem de uma classificação para a final da Champions e é possível que o técnico Carlo Ancelotti faça algumas alterações pontuais na equipe para poupar peças importantes do elenco.

No entanto, a única preocupação no clube é pela situação física do meia Tchouaméni, que sofreu uma lesão por estresse no pé esquerdo na semifinal da Champions contra o Bayern de Munique. Ele está fora da partida deste sábado e aparece como dúvida para a decisão contra o Borussia Dortmund.