Fulham x Manchester City: escalações e onde assistir

Com a permanência na elite do futebol inglês garantida, o Fulham apenas cumpre tabela nesta reta final da Premier League. A equipe aparece na 13ª posição, com 44 pontos, mas não vence há três rodadas na competição.

A reta final da Premier League promete muita emoção. Neste sábado (11), o Manchester City visita o Fulham às 8h30 (de Brasília), no Estádio Craven Cottage, em Londres, na partida de abertura da 37ª rodada da Premier League. Em caso de vitória fora de casa, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola pode dormir na liderança do Campeonato Inglês.

Como chega o Manchester City

Vice-líder da Premier League com 82 pontos, o Manchester City aparece como favorito para mais uma conquista nacional. Isto porque a equipe está invicta há 32 partidas e ainda tem um jogo a menos que seus principais concorrentes ao título do Campeonato Inglês.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para o City é que o técnico Pep Guardiola não terá problemas no elenco e pode entrar em campo com força máxima neste sábado. Porém, o treinador pode poupar alguns jogadores de olho no duelo contra o Tottenham, no próximo dia 14 de maio, em duelo atrasado da 34ª rodada da Premier League. Dessa maneira, o duelo contra o Spurs é crucial na briga pelo título, uma vez que a diferença do City para o líder Arsenal é de apenas um ponto.