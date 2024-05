Fluminense desembarca no Rio após vencer o Colo-Colo pela Libertadores

Chegada do Tricolor foi tranquila, sem a presença de torcedores, e elenco agora volta atenções para a rodada do Brasileirão

Após vencer o Colo-Colo em Santiago, no Chile, o Fluminense desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira (10) por volta das 7h. Assim, o retorno não contou com a presença de torcedores e ocorreu de maneira tranquila no aeroporto do Galeão. A informação é do portal “ge”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o triunfo no último jogo fora de casa na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor se isolou na liderança de sua chave, com oito pontos. Dessa forma, Cerro Porteño-PAR, com cinco, e Colo-Colo-CHL, com quatro, seguem na cola dos comandados de Fernando Diniz. O Alianza Lima-PER, por sua vez, soma três pontos e está na lanterna.