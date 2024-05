Felipe Melo defende atuação do Fluminense: ‘Jogamos muito bem’

A atuação do Fluminense diante do Colo-Colo nesta quinta-feira (9), pela Libertadores, foi alvo de críticas por parte da mídia. Mesmo com a vitória por 1 a 0, gol de Manoel, o fato de o time ser pressionado pelo adversário durante a maior parte do jogo gerou descontentamento. Mas não para Felipe Melo, que discordou frontalmente de quem viu o jogo desta forma. Ao ser questionado sobre o desempenho tricolor na zona mista, deu seu ponto de vista.

“Discordo totalmente. Jogamos muito bem. Muitas vezes entramos em campo e queremos sair jogando, porque o futebol do Fluminense é assim desde quando o Diniz chegou. Hoje foi diferente, sabíamos da pressão como foi com o Atlético. Dois treinadores que enfrentamos na Libertadores passada. Brigamos e competimos. A sua forma de enxergar esse jogo está equivocada em relação àquilo que eu penso. Penso que time jogou muito bem, se defendeu muito bem e quando tivemos oportunidade fomos lá e matamos. Demos um sinal para os outros que sabemos jogar com a bola no pé mas também sabe marcar”, respondeu.