Ex-Vasco, Grêmio e Corinthians, Fellipe Bastos anuncia aposentadoria

Volante de 34 anos estava no Amazonas, que disputará a Segunda Divisão. Jogador teve longa carreira no futebol brasileiro

O volante Fellipe Bastos anunciou sua aposentadoria do futebol. Aos 34 anos, o agora ex-jogador fez o anúncio em uma entrevista ao “Toca E Sai Podcast”, que foi ao ar na última quinta-feira (9).

Bastos defendia o Amazonas FC, time que disputa a Segunda Divisão do Brasileirão pela primeira vez. Em seu último jogo na carreira, aliás, levou cartão vermelho ainda no primeiro tempo, no que foi sua despedida do futebol.

“Deus me concedeu a benção de ter como profissão a maior paixão nacional e o sonho de quase todo menino. Sou grato a todos que fizeram parte dessa trajetória, família, amigos, staff e todos os clubes por onde passei. Obrigado, futebol, por todas as alegrias, conquistas e experiências que proporcionou a mim e aos meus até aqui. Que venham os próximos desafios!”, disse o jogador em sua rede social.