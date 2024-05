Escola do Grêmio ajuda famílias de jovens prejudicados por chuvas

Enchentes castigaram o estado do Sul do Brasil, e Escola do Grêmio disponibiliza Pix para ajudar na campanha de arrecadação Crédito: Jogada 10

As enchentes no Rio Grande do Sul prejudicaram também jovens das categorias de base do Grêmio. Dessa forma, a direção da Escola do Grêmio, que abriga as categorias entre quatro e 15 anos, resolveu a ajudar famílias de sete atletas. Segundo a "GZH", as sete famílias que perderam tudo são: Nicholas Carpes, da categoria sub-8; Bernardo Oliveira, Matheus Pacheco, Derick de Lima e Yuri Silva, da categoria sub-11; Nicolas Rosa, da categoria sub-12; e Pedro Isaac, da categoria sub-13.