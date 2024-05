Endrick atinge nova meta em acordo com o Real Madrid

O Palmeiras voltou do Uruguai não só com a vitória por 5 a 0 diante do Liverpool, pela Libertadores, mas também com o cofre um pouco mais cheio. Isso porque o garoto Endrick balançou as redes na goleada em Montevidéu e chegou aos 20 gols com a camisa do Verdão. Com o tento, o atacante desbloqueou mais uma meta do acordo com o Real Madrid.

No contrato assinado com o time espanhol, o Palmeiras recebe R$ 13,8 milhões a cada cinco gols marcados pelo atacante, vestindo a camisa alviverde, Real Madrid ou da seleção brasileira principal. Contudo, este acordo vale por um limite de 25 gols. Com o tento marcado contra o Liverpool-URU, Endrick chegou aos 20.