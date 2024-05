Endrick agradece Palmeiras por convocação: ‘Sempre no meu coração’

“É muito importante representar o Brasil, o meu país. É difícil falar agora por causa da emoção, mas agradeço a Deus. Estar lá é um sonho realizado. Fico contente pela pessoa que eu estou me tornando. Não sou de baixar a cabeça, nunca desisto fácil das coisas e é isso. Agora é trabalhar bem aqui para chegar bem à Seleção”, disse Endrick, ao site oficial do Palmeiras.

Endrick é convocado frequentemente pela Seleção Brasileira desde o ano passado e tem dois gols marcados, contra Espanha e Inglaterra. Contudo, ele não deixa o Palmeiras sair da sua cabeça. Ele agradeceu o Verdão pela convocação e também falou da importância do clube em sua vida.

“O Palmeiras sempre foi importante pelo que fez por mim desde que tinha dez anos. Tento devolver isso porque foi o clube que me acolheu desde pequeno, sempre esteve comigo. Tenho muita gratidão e, como eu falei, o Palmeiras sempre vai estar no meu coração. Agradeço a todo mundo aqui e fico muito feliz de saber que o Palmeiras sempre esteve comigo, todos estão me ajudando a crescer como pessoa”, completou o atacante.

Endrick vai se despedir com antecedência do Palmeiras

Assim, a preparação da Seleção Brasileira começa com a apresentação dos atletas em 3 de junho, para os que defendem clubes nacionais. Haverá amistosos contra México e Estados Unidos, nos dias 8 e 12 de junho, e a Copa América acontece entre 14 de junho e 14 de julho. Por conta disso, Endrick terá que antecipar sua despedida do Palmeiras.