Douglas Costa fará exames para averiguar gravidade de lesão na coxa

Atacante foi substituído ainda no primeiro tempo do triunfo por 1 a 0 sobre o Colo-Colo, em Santiago, pela Libertadores

Durante a vitória sobre o Colo-Colo-CHL, em Santiago, no Chile, o atacante Douglas Costa, de 33 anos, sentiu dores na coxa direita. Ainda no primeiro tempo, o técnico Fernando Diniz teve que substituir o jogador para a entrada de Alexsander, no triunfo do Fluminense por 1 a 0 pela Libertadores. O diagnóstico inicial é de uma lesão no músculo posterior, segundo o portal “ge”.

Dessa forma, o atleta fará exames neste sábado (11), no Rio de Janeiro, para ter um diagnóstico completo e saber a gravidade da lesão. Caso se confirme, esta seria a segunda lesão na coxa direita em dois meses. No início de março, ele sentiu o músculo anterior e ficou de fora da semifinal do Carioca contra o Flamengo.