Dorival explica diminuição de atletas que atuam no Brasil: ‘Decisão técnica’

O técnico Dorival Júnior anunciou a lista de convocados para representar a seleção brasileira na Copa América e nos amistosos antes da competição, em junho. Assim, Dorival Júnior explicou que uma possível indefinição do Campeonato Brasileiro devido às enchentes do Rio Grande do Sul não pesaram para a diminuição de atletas que atuam no país na lista.

“Contra a Inglaterra e Espanha foram 26 nomes, algo diferente deste momento. Temos até dia 12, que coincide com o nosso amistoso, a data limite para entregar a lista oficial para a Copa América. E depois, até a véspera da estreia para qualquer alteração clínica, se porventura tivermos alguma lesão. Esse é o cronograma para qualquer alteração que venha a acontecer.” disse Rodrigo Caetano.

Amistosos e Copa América

Essa é apenas a segunda convocação de Dorival à frente da Seleção, que assumiu no início do ano ao substituir Fernando Diniz, do Fluminense. A Copa América acontece nos Estados Unidos entre 20 de junho e 14 julho. Antes disso, o Brasil terá amistosos contra o México, no dia 8 de junho, e os próprios EUA, no dia 12, ambos em solo norte-americano.

Dessa forma, a comissão técnica planeja que os convocados que atuam no exterior se apresentem no dia 30. Por outro lado, os atletas que defendem times brasileiros são aguardados a partir de 3 de junho. A exceção, aliás, ficará por conta de Vini Jr, Militão e Rodrygo, do Real Madrid, que disputam a decisão da Champions League, no dia 1º de junho, em Londres.