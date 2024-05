Dorival convoca jogadores para disputa da Copa América. Veja lista!

O técnico Dorival Júnior convocou nesta sexta-feira (10), os jogadores que defenderão a Seleção Brasileira na Copa América. O evento aconteceu na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Os atletas na lista vão defender o Brasil não só na competição, mas também em dois amistosos que vão acontecer antes do torneio.

Os convocados que atuam no exterior vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros são aguardados a partir do dia 3 de junho. A preparação será feita em Orlando, na Flórida.

Antes da coletiva, o diretor da Seleção Brasileira, Rodrigo Caetano comunicou que a lista definitiva da Seleção será enviada até o dia 12 de junho. Assim, existe a chance de mudanças. Além disso, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, será o chefe da delegação brasileira nos amistosos e na Copa América.