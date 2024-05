Diniz exalta desempenho defensivo do Fluminense: ‘Era o que o jogo pedia’

Treinador ressalta que o Tricolor soube fazer outro estilo de jogo, suportar a pressão do Colo-Colo e sair com os três pontos

“Desempenho defensivo excelente. Sabia que não teria controle de posse, soube jogar o jogo e controlar o jogo. Soube se adaptar e jogou bem de uma forma diferente do que se está acostumado a ver. Apesar de ter menos posse, as chances de gol (do Colo-Colo) foram poucas”, elogiou, antes de completar:

“Tecnicamente, o time não fez uma partida boa, mas, se analisar o aspecto defensivo, que vocês criticam em alguns momentos, bola aérea, bola parada, foi bem. A coisa principal da estratégia era não sofrer gol e se dedicar ao máximo na marcação. Nós soubemos jogar um outro tipo de jogo. No desempenho defensivo, fomos muito bem”, explicou.

Suportou a pressão

O treinador acredita que atuar em Santiago, no Chile, é muito difícil, porém que o Fluminense se saiu bem e soube fazer o que o jogo pedia. Com o resultado, o Tricolor disparou no Grupo A, com oito pontos, deixando o Cerro Porteño-PAR com cinco e o Colo-Colo-CHL com quatro. Na lanterna, o Alianza Lima-PER soma três pontos, restando duas rodadas para o fim da fase de grupos.

“A gente sabia previamente que ia receber muita pressão. Jogar aqui é difícil. Uma coisa que vocês às vezes não consideram muito e acham que é desculpa, mas não é: os campos são muito diferentes. Às vezes um campo segura muito, é muito rápido, é mais estreito, a torcida fica mais próxima. Tudo isso interfere na maneira de jogar”, frisou: