D’Alessandro se emociona com tragédia no RS e pede união

Ídolo do Internacional, D'Alessandro vem ajudando as vítimas da tragédia causada pelas enchentes no estado do Sul do Brasil Crédito: Jogada 10

Ídolo do Internacional, o ex-jogador Andrés D’Alessandro é um dos mais ativos no auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Argentino naturalizado brasileiro, ele tem casa em Porto Alegre, cidade que foi bastante afetada pela tragédia no estado. D’Ale falou nesta sexta-feira sobre um suposto “marketing” que famosos estariam fazendo em cima de ações para ajudar a população atingida pelos temporais. À “Rádio Gaúcha”, ele tratou de negar a informação e enfatizou que as pessoas precisam ter um lado mais humano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “As pessoas falam que somos marqueteiros, que fazemos para aparecer. Se tem um momento para aparecer é esse aqui. Quem critica, espero que ajude, criticar e ajudar eu aceito, agora criticar e não ajudar, ficar em casa e não fazer nada, eu não aceito. São momentos onde a gente precisa de união”, disse o ex-jogador, antes de complementar: