Corinthians terá mudança na escalação para encarar o Flamengo

Corinthians terá as entradas de Breno Bidon e Yuri Alberto na equipe titular para buscar os três pontos no Maracanã

No último trabalho realizado no CT Joaquim Grava, o técnico Antônio Oliveira focou nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Por fim, ele realizou um treino tático para ajustar o time que vai a campo.

O Corinthians encerrou a preparação para encarar o Flamengo neste sábado (11), no Maracanã. O jogo será válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e marca o reencontro do Timão com o técnico Tite.

Por falar na escalação, o grande desfalque será o volante Raniele, que levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Devido a sua ausência, Breno Bidon fica com a vaga. Além do meio-campista, o técnico Antônio Oliveira não conta com o lateral Diego Palácios e o atacante Pedro Henrique, lesionados.

A principal notícia positiva é a volta do meio-campo Rodrigo Garro. O jogador desfalcou o time na Copa Sul-Americana por causa do nascimento do seu filho. Sendo assim, ele será titular no Maracanã.

No sistema ofensivo, o Corinthians vai com o trio que mais tem agradado o treinador: Romero, Wesley e Yuri Alberto. Vale citar, que o camisa 9 foi importante contra o Nacional-PAR no meio de semana e marcou gol. Anteriormente, Pedro Raul estava no comando de ataque.