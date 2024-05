Corinthians tenta aumentar sequência invicta

Sob o comando do técnico Antônio Oliveira, o Alvinegro parece ter encaixado o seu estilo de jogo e, aos poucos, começa a demonstrar evolução. Com uma equipe mais competitiva, o Corinthians apresenta resistência ao adversário e, até mesmo o sistema ofensivo, de forma surpreendente, começa a render com gols.

Invencibilidade do Corinthians

A prova da melhora da equipe são os resultados recentes. Dos últimos quatro jogos disputados, o Corinthians venceu três deles.

O único que não conseguiu vencer foi o Fortaleza, onde ficou no empate sem gols. Porém, mesmo sem a vitória, o Timão encontrou um goleiro rival inspirado.

Momento do rival

Apesar de não contar com um elenco forte como o Flamengo, a fase do adversário deixa o Corinthians mais animado para voltar feliz do Maracanã. Com Tite e elenco pressionados, a ordem de Antônio Oliveira é jogar com o fator psicológico e aproveitar os erros do Flamengo a fim de sair com a vitória.

Classificação

Vale citar, que após cinco rodadas, o Timão aparece na 14ª posição do Campeonato Brasileiro. O time soma cinco pontos.