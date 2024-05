Convocação antecipa despedida de Endrick no Palmeiras

Jogador foi convocado para disputar a Copa América e terá que se despedir do Verdão mais cedo. Jovem será atleta do Real Madrid em julho

O atacante Endrick foi convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira em amistosos e na disputa da Copa América, em junho. A chamada foi celebrada pelo jogador e pelo Palmeiras pelas redes sociais, mas com um alento. Afinal, com seu nome na lista, o camisa 9 vai ter que antecipar sua saída do Verdão.

Os convocados que atuam no exterior vão se apresentar no dia 30. Já os atletas que defendem times brasileiros estão sendo aguardados a partir do dia 3 de junho. Assim, a última partida com a camisa do Palmeiras deve acontecer contra o Atlético-MG, no dia 2 de junho, na Arena MRV, pelo Campeonato Brasileiro.