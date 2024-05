Confirmado! Mbappé anuncia saída do PSG

A passagem de Kylian Mbappé pelo Paris Saint-Garmain se encerra no fim da atual temporada. O atacante postou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (10) para agradecer ao clube e anunciar que está de saída do PSG após sete anos na capital francesa. Dessa maneira, a tendência é que o jogador vá para o Real Madrid.

“Sempre disse que queria falar com vocês quando fosse a hora certa, e agora é isso. Quero comunicar que esta será minha última temporada no PSG. Não vou renovar contrato e minha jornada com o clube terminará em algumas semanas. Farei meu último jogo no Parque dos Príncipes no domingo. Mas, são muitas emoções, muitos anos com a honra de fazer parte do maior clube francês, um dos maiores do mundo, que me permitiu chegar até aqui”, disse o camisa 7.

Maior artilheiro da história do PSG com 255 gols, Mbappé terá uma cerimônia de despedida no dia da partida contra o Toulouse. As equipes se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), na penúltima rodada do Campeonato Francês.