Com Marta, Arthur Elias convoca Seleção feminina para amistosos em junho

Treinador chama 26 atletas, com as presenças de Marta e Cristiane, para dois confrontos com a Jamaica, em solo brasileiro

O técnico Arthur Elias convocou a Seleção Feminina Principal nesta sexta-feira (10), às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ). Assim, a lista conta com 26 atletas para dois amistosos diante da Jamaica, que antecedem as Olimpíadas de Paris. Entre as selecionadas, estão os nomes das experientes Marta, do Orlando Pride, e Cristiane, que atualmente defende o Flamengo.

Entre os dias 27 de maio e 4 de junho, as 26 jogadoras que representarão o Brasil, terão dois compromissos contra a Jamaica. No dia 1º, a Seleção jogará em Recife (PE), e no dia 4 em Salvador (BA).