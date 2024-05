Cano comenta ‘sofrimento’ do Fluminense e chegada de Thiago Silva

Argentino fala que Flu 'soube sofrer' no Chile e revela que já sabia da chegada do zagueiro ao Tricolor carioca

Tal qual seu companheiro Marcelo , o argentino também acredita que o Flu “soube sofrer” para sair com os três pontos do Chile.

O Fluminense segue na liderança do Grupo A após quatro rodadas disputadas. O Tricolor já possui oito pontos, três a mais que o Cerro Porteño (PAR), segundo colocado da chave, com cinco. Já o Colo-Colo vem logo depois, com quatro. O Alianza Lima (PER) segura a lanterna do grupo, com três pontos.

