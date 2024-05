Borussia Dortmund ganhará mais dinheiro se perder a final da Champions

Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentarão em 1º de junho em Wembley na final da Champions. Um confronto no qual a equipe alemã pode receber mais dinheiro do Real Madrid do que da UEFA se perder essa final. Isso foi revelado pelo jornal Bild, que explica que o motivo dessa paradoxalidade é a transferência de Bellingham do Dortmund para o Real Madrid.

Nesse contrato, está refletido, de acordo com o Bild, que se o Real Madrid for campeão europeu nos seis anos de contrato de Bellingham pelo Real Madrid, a equipe alemã receberá 25 milhões de euros.