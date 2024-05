Augusto Melo se diz traído e explica racha com Rubão no Corinthians

Presidente do Timão afirma que ex-diretor de futebol tentou derrubar ele do poder e explicou polêmica com patrocinadora

Augusto Melo disse que se sentiu traído por Rubão e tentou fazer com que outros dirigentes se unissem contra ele. Além disso, o mandatário contou que o ex-diretor já estava tentando eleger o próximo presidente do Corinthians.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, falou pela primeira vez sobre a saída do ex-diretor de futebol Rubens Gomes e as acusações feitas por ele. O dirigente foi demitido no dia 2 de maio , após alguns conflitos e uma relação conturbada com o mandatário.

Ainda de acordo com o presidente, Rubão “não deu certo” no comando do futebol alvinegro e causava incômodo internamente por seu comportamento. Além disso, revelou quando perdeu a confiança no diretor.

‘Estávamos em Maringá e, de repente, estoura a cobrança do Rojas. Ele diz: “Falei com o empresário do jogador e pode pagar dia 5”. Então fiquei tranquilo. Quando a gente volta para São Paulo, vem o advogado e fala: “O Rojas foi embora”. Como não pagou? Aí eu ligo para o empresário do Rojas, que me disse que estava há mais de dez dias tentando falar com o Rubão, e ele não deu satisfação. Aí eu vim para o CT e falei: “Rubão, você falou com o empresário do jogador?”. “Falei. Ele só fala em dinheiro”. Abri o celular e falei: “Você está mentindo”. Ele é mentiroso. Foi aí que perdeu totalmente a confiança’, revelou o mandatário.

Augusto Melo explica polêmica com patrocinadora

Segundo Rubão, o motivo do racha com Augusto aconteceu por conta da patrocinadora máster. Afinal, o diretor teria ficado irritado por não ter sido avisado de um intermediário. Já o mandatário disse que o pagamento de comissão em negociações do tipo é normal.