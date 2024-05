Atlético terá de improvisar jogadores por até nove jogos com convocação de Guilherme Arana

Guilherme Arana foi chamado para os jogos na Copa América e Gabriel Milito quebra a cabeça para encontrar um substituto no período

O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi um dos convocados pelo técnico Dorival Júnior para servir a Seleção Brasileira na Copa América . Aliás, a saída do ala vai deixar uma lacuna na posição no Atlético-MG por até nove jogos.

Arana é o dono da posição no Galo. Afinal, dos 22 jogos no ano, ele esteve em campo em 21 e foi titular em 19. É um dos principais do elenco e utilizado de maneira bastante ofensiva. Afinal, tem três gols e seis assistências na temporada. Aliás, desde a chegada de Gabriel Milito, Arana cresceu bastante de rendimento.

O problema para o treinador argentino, no entanto, é que o reserva da posição, o jovem Rubens, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não tem previsão de retorno.

Uma das opções de Milito pode ser Gustavo Scarpa, algo que não agrada nenhuma das partes. Contra o Cuiabá, o meia entrou como ala.