Alisson Safira pede que Santa Clara tenha ‘pés no chão’

Isso porque, nesse momento, o clube radicado nos Açores vive a sensação de conseguir o acesso para a elite do futebol nacional sem sequer entrar em campo. Com 67 pontos ganhos, o Santa Clara tem quatro a mais que o terceiro colocado, AVS, que enfrenta o Leixões, fora de casa. Se os visitantes perderem, matematicamente, a equipe onde atua o brasileiro Alisson Safira está de volta a primeira divisão lusitana.

Com a segunda divisão do Campeonato Português faltando apenas duas rodadas para a conclusão, uma mistura de sentimentos se abate sobre o líder do torneio, Santa Clara.

“Temos de ter os pés no chão. Um dia de cada vez, pois ainda não conquistamos nada. A ansiedade muita vezes pode atrapalhar, por isso procuro me manter focado e confiante. Da forma como trabalhamos tem tudo pra ser uma ótima reta final”, avaliou.

Crescimento dentro e fora de campo

Desde 2021 atuando em Portugal, Alisson Safira passou a conhecer, também, mais sobre como boa parte dos clubes no país opera. Dessa forma, ele entende que os atuais integrantes da Sociedade Anônima Desportiva (semelhante ao modelo de SAF do Brasil) são um suporte fundamental para o sucesso do clube. O proprietário desde 2022, aliás, também é brasileiro: Bruno Vicintin, ex-vice-presidente do Cruzeiro.

“O clube já vem tendo um crescimento muito grande com a SAD, com pessoas sérias e profissionais. O possível acesso é pra coroar o trabalho, e com certeza incentivar mais ainda quem vem investindo no clube”, concluiu o atacante de 29 anos.

