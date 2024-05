Acredite: Inter de Milão sofre, mas acaba goleando do Italiano

Foi curioso. Frosinone fez do goleiro Sommer o cara do jogo, mas a campeã Inter é que acerta o alvo. No fim das contas. Mete 5 a 0

A Inter de Milão mostrou toda a sua força e o motivo de ter ganhar o Italiano com muita antecedência. Nesta sexta-feira (10/5), foi até a casa do Frosinone e mesmo levando alguma pressão de um rival aguerrido, goleou por 5 a 0 no jogo que abriu a 36ª (antepenúltima) rodada. E com extrema eficácia. Dos 13 chutes a gol, apenas seis foram no alvo. Cinco entraram. Enquanto isso, o time da casa finalizou mais, 17 vezes. Sete com extremo perigo, o que fizeram do goleiro interista Sommer ser um dos caras do jogo, com três grandes defesas.

Os gols da Inter foram de Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Curiosamente o jogo estava apenas 1 a 0 até os 15 da etapa final. Com o triunfo, a Inter chega aos 92 pontos. O Frosinone, com 32 pontos, está a perigo. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas o primeiro dentro, a Udinese, tem 30. Assim, pode ultrapassá-lo. Com um detalhe, o Frosinone recebe a Udinese na púltima rodada.