Zubeldía celebra nova vitória, mas liga alerta com lesões no São Paulo

Treinador segue invicto no Tricolor Paulista, mas viu Calleri deixar o duelo contra o Cobresal com dores na panturrilha e preocupar

Afinal, o treinador celebrou muito a vitória fora de casa, mas lamentou a saída de Calleri, com dores na panturrilha direita. O argentino se junta a uma longa lista de atletas que já estão no departamento médico.

O São Paulo venceu o Cobresal fora de casa, por 3 a 1 , nesta quarta-feira (08), e garantiu sua classificação para as oitavas de final da Libertadores com duas rodadas de antecedência. Contudo, mesmo com o triunfo, Zubeldía saiu com uma verdadeira dor de cabeça do deserto de Calama.

“A equipe fez um bom trabalho. Eu gosto de resultado com autoridade. O processo do torneio nos ensina as distintas situações que podem se apresentar. É uma aprendizagem. O nível é bom. Não estamos baixando o nível. O resultado está sendo favorável, necessito de todo o plantel para formar uma boa equipe. São seis ou sete jogadores lesionados, o Calleri também. Mas a equipe mantém um bom nível. O ideal é ter todos disponíveis, mas é importante que o grupo tenha personalidade para transitar nesse momento”, disse Zubeldía.

Ainda invicto no comando do São Paulo, com quatro vitórias e um empate, Zubeldía explicou o que tem feito para melhorar a equipe, mesmo sem tempo para treinar.

“São muitas coisas do jogo com bola e sem bola que tinham incorporado de fases anteriores. Não estavam no melhor momento, mas às vezes com pequenas coisas podemos melhorar. Para isso são os treinadores, destacar o que é melhor para a equipe. Estamos ocupando bem os espaços. Eles têm qualidade, nós temos que tratar de mostrar onde estão os espaços. Essa parte eles fazem bem”, finalizou.