Vídeo mostra Thiago Maia salvando idosa no Rio Grande do Sul

Meia do Internacional, Thiago Maia está na linha de frente na ajuda às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Jogada 10

O volante Thiago Maia, do Internacional, publicou, nesta quinta-feira (9), um vídeo no momento que fazia resgate de uma idosa que estava ilhada por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. No vídeo, aliás, é possível ver Thiago Maia carregando a idosa apoiada em suas costas. Na situação, a água estava na altura do peito. Em uma publicação, o atleta postou: "os últimos dias não têm sido fáceis no Rio Grande do Sul".

“Os últimos dias não estão sendo fáceis aqui no Rio Grande do Sul. Como todos sabem, infelizmente estamos vivendo um dos piores momentos da história do estado. Mas graças a Deus estamos contando com muito apoio e solidariedade para ajudar quem precisa nesse momento.”, disse o jogador. Maia ainda ressaltou que vai seguir na batalha para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. “Me solidarizo e peço forças a Deus para continuar ajudando de alguma forma essas pessoas. Continuem ajudando e enviando orações positivas para todos. Tenho certeza que logo tudo isso vai passar!”, concluiu.