São Paulo x Cruzeiro tem data definida pela CBF

Partida entre as equipes não tinha um dia estipulado, mas entidade definiu que o duelo acontecerá no dia 20 de maio

A CBF bateu o martelo nesta quinta-feira (9) e definiu a data da partida entre São Paulo e Cruzeiro. O embate, que não tinha um dia definido para acontecer, será disputado no dia 20 de maio, uma segunda-feira, às 20h, no MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Sendo assim, esta partida acontecerá próximo ao final de semana das demais partidas da rodada. Com exceção dos duelos que envolvem os times gaúchos, afetados pela chuva. A alteração já consta no site da CBF.