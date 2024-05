Santos pede liberação de público na Vila para doar renda ao RS

Peixe vem cumprindo punição e jogando com portões fechados, mas fez pedido com urgência ao STJD para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul

O Santos protocolou um pedido de urgência para o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, para liberação parcial do público na Vila Belmiro. O Peixe recebe o Brusque no dia 19 de maio, e a ideia do clube é doar toda a renda líquida da partida, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O documento, assinado por um escritório de advocacia parceiro do Peixe, usa como argumento para solicitar a antecipação da liberação, os R$ 115 mil arrecadados em venda de ingressos simbólicos realizada no jogo passado. Na visão do Santos, se jogasse para o público na Vila Belmiro, os valores seriam ainda maiores.