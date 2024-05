Ronaldinho anuncia Jogo das Estrelas para ajudar o Sul: data e local

Ronaldinho Gaúcho anunciou uma edição especial do Jogo das Estrelas porque quer arrecadar doações para as vítimas da tragédia ambiental causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O evento, que normalmente acontece apenas no final do ano, está marcado para o dia 19 de maio, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

RONALDINHO E AMIGOS

A partida contará com jogadores com passagem pela Seleção Brasileira, além de outros ex-atletas, artistas e com a presença de Arcelino Popó, tetracampeão do mundo no boxe.