Romero celebra evolução no Botafogo: ‘Estou conseguindo ritmo’

Na última quarta-feira (08/05), paraguaio entrou em campo no segundo tempo e deu uma bela assistência para Júnior Santos Crédito: Jogada 10

O Botafogo conquistou uma vitória suada diante da LDU por 2 a 1 no Nilton Santos e conseguiu um resultado importante na Libertadores. Óscar Romero, que começou no banco de reservas, teve uma atuação decisiva no jogo. O meia-atacante entrou em campo no segundo tempo e deu uma bela assistência para Júnior Santos no gol da vitória. Assim, Óscar Romero comentou sobre sua evolução no Glorioso e celebrou os três pontos na Libertadores. O paraguaio é um dos reforços do clube para 2024 e aos poucos vem sendo utilizado por Artur Jorge. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Artur Jorge revela os segredos do Botafogo na vitória sobre a LDU “Venho trabalhando para isso. Creio que aos poucos estou conseguindo ritmo de competição, fiquei parado muito tempo, meus companheiros me ajudam também a me adaptar o mais rapidamente possível. Portanto, espero seguir dessa forma para poder ajudar, seja por 45 minutos, 20 minutos, 10 ou 90, estou disposto para poder ajudar”, disse Óscar Romero para ESPN. “Feliz pela vitória, sabíamos que seria uma partida muito difícil, eles têm uma equipe muito boa. No entanto, viemos com muita vontade para poder fazer bem, conseguimos três pontos importantes que nos coloca muito bem posicionados na tabela. Temos que seguir trabalhando, é um campeonato muito difícil, faltam dois jogos fora de casa e precisamos vencer as duas partidas”, completou ESPN.