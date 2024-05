Real Madrid pode perder titular para final da Champions

Real informou que Tchouaméni sofreu lesão por por estresse no pé esquerdo na vitória sobre o Bayern de Munique, na última quarta-feira

“Na sequência dos exames realizados hoje ao nosso jogador Aurélien Tchouameni pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão por esforço no pé esquerdo. Evolução pendente”, apontou o Real.

O Real Madrid pode ter um desfalque importante para a decisão da Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund. O clube emitiu um comunicado informando que Tchouaméni sofreu uma lesão por estresse no pé esquerdo na vitória por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique, na última quarta-feira (8), que valeu a vaga aos Merengues para a final.

Tchouaméni deixou o campo aos 24 minutos do segundo tempo e deu lugar ao compatriota Camavinga, logo após o gol do Bayern, marcado por Davies. Dessa maneira, os Merengues estimam que o jogador, de 24 anos, tenha aproximadamente 20% de chances de atuar diante do Dortmund.

O francês tem sido titular no esquema do técnico Carlo Ancelotti, ao lado de Kroos e Valverde no meio de campo. Por muitas vezes, é escalado também como zagueiro, diante das lesões de Alaba e Militão. O brasileiro, contudo, voltou a atuar recentemente pelo Real Madrid e até entrou contra o Bayern logo após a virada, que ocorreu nos minutos finais da partida.

Final entre Real e Dortmund será no dia 1º de junho

Além disso, o clube espanhol afirmou ainda que a presença de Tchouaméni na Eurocopa é praticamente certa. A França estreia no torneio no dia 17 de junho, diante da Áustria. Em seguida, os gauleses enfrentam a Holanda (21) e Polônia (25) na fase de grupos.