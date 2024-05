Payet deve retornar ao Vasco diante do Vitória, em São Januário

Principal nome do elenco do Vasco, Dimitri Payet só atuou em quatro das cinco primeiras rodadas do Brasileirão, em virtude de uma lesão no joelho direito. Recuperado, o francês tem treinado com o elenco durante a semana e a tendência é que esteja apto para o confronto com o Vitória no próximo domingo.

O confronto acontece às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Dessa forma, o Cruz-Maltino volta a seu estádio depois da confusa saída de Ramón Díaz após a goleada sofrida para o Criciúma. O camisa 10 chegou a atuar neste jogo, porém o clube preferiu fazer um trabalho específico para a sequência da temporada.