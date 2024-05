Paquetá cita equipes que mais assiste e celebra Vini Jr na final da Champions

Na lista das equipes que mais assiste estão o Real Madrid, dos amigos Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão, e o Newcastle, adversário na Premier League, mas que conta em seu elenco com Bruno Guimarães. Ambos, aliás, atuaram juntos no Lyon, da França.

Revelado nas categorias de base do Flamengo, Paquetá chegou ao Velho Continente em 2019, ano em que assinou com o Milan. Ele contou que, mesmo nas horas vagas, não deixa de acompanhar futebol. E a preferência é sempre pelos seus amigos que estão jogando.

Em ótima fase no futebol europeu defendendo o West Ham, Lucas Paquetá não esconde a satisfação por ver Vini Jr na final da Champions. Nesta quinta-feira (9), em entrevista à ESPN, o meia também citou equipes que mais costuma assistir quando tem tempo livre.

“Um dos jogos que mais assisto é do Real Madrid, do Newcastle pelo Bruno (Guimarães), mas o Vini estou sempre assistindo. Mando mensagens antes dos jogos. Ontem (quarta) assisti bastante e torci muito por ele e pelo Rodrygo, Militão também. Fico feliz que tenham alcançado mais uma final de Champions”, disse, referindo-se à classificação merengue após virada por 2 a 1 sobre o Bayern de Munique, no Santiago Bernabéu, pelo duelo de volta da semifinal.

Paquetá não deixou de rasgar elogios a Vini Jr, que terá a possibilidade de faturar mais um troféu da Champions pelo clube espanhol.

“Não sou de ficar falando muito do Vini, porque todo mundo sabe que eu sou muito amigo dele, mas ele está em um momento espetacular. O jogo que ele fez ontem foi uma coisa incrível, de chamar a responsabilidade da forma que foi em uma semifinal de Champions, de ir para cima a todo momento. Ele tem feito com muita personalidade. Merece conquistar essa Champions”.