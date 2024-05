Pai jogador, atentado a tiros: três fatos extracampo sobre Carlos Miguel, goleiro do Corinthians

Carlos Miguel é o novo titular do Corinthians, colocando no banco o ídolo Cássio, ums dos maiores jogadores da história do Timão. O arqueiro de 25 anos e 2,05 metros de altura que passou pelas bases de Flamengo e Internacional, passou por tragédia familiar, tem pai ex-jogador do Botafogo e um affair com uma ex-BBB. As informações são do ‘ge’.

Veja 3 fatos extracampo sobre Carlos Miguel

1- PAI GOLEIRO