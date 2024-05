No Grupo C da Libertadores, The Strongest bate Estudiantes e vira líder

Um dos jogos que fechou a quarta rodada na fase de grupos da Libertadores, The Strongest e Estudiantes se enfrentaram no Estádio Hernando Siles. Com a vitória dos bolivianos por 1 a 0, a equipe dirigida (novamente) por Ismael Rescalvo chegou aos sete pontos e assumiu a liderança no Grupo C. Enquanto o Huachipato é o segundo colocado, com cinco unidades, Estudiantes (quatro) e Grêmio, com três, fecham a chave. Vale lembrar que, em função da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o Tricolor não jogou nesta rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em partida de poucas emoções, o primeiro lance de real perigo veio na bola aérea, aos 13 minutos. Após levantamento feito por Michael Ortega, em cobrança de falta, Luciano Ursino escapou da marcação e testou pro fundo das redes do arqueiro Matías Mansilla. O assistente acusou impedimento, mas a revisão do VAR confirmou o gol.