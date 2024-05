No Chile, torcedor do Fluminense comemora retorno de Thiago Silva: ‘É um craque’

“É um craque. Sempre vou querer craques no time. Fico um pouco triste de saber que além dele ter esperado entrar em decadência pra voltar, perdeu o ano mágico de 2023. Seria incrível ter ele por aqui”, disse João, lamentando a ausência de Thiago Silva no título da Libertadores do ano passado.

Na semana em que o Fluminense tem um compromisso importante pela Libertadores, contra o Colo Colo, no Chile, tricolores festejaram o anúncio da contratação de Thiago Silva. Para João Gabriel Machado, que já está em solo chileno e assistirá o jogo em Santiago, na quinta-feira (9), o retorno do zagueiro é importante para repor a saída de Nino, jogador pelo qual o time carioca ainda sofre por sua saída.

“Mas vai ser soberano no Brasil, com toda certeza. Ainda mais no atual time do Fluminense, que vem passando por dificuldades no setor defensivo desde a saída do Nino”, completou.

Ansioso pelo jogo do Fluminense, João enalteceu a experiência que está vivendo em Santiago, principalmente por conhecer um novo estádio e uma nova cultura. No entanto, ele foi sincero sobre as chances de título do tricolor.

“Muito ansioso por estar conhecendo um novo estádio, de uma das maiores equipes do país (Colo Colo). Além, é claro, de ir pela primeira vez em Santiago, uma cidade maravilhosa. Encontro de culturas, comidas e, principalmente, linguagens”, explicou João, que já esteve atrás do Fluminense em Buenos Aires, na Argentina, além de outras cidades no Brasil.