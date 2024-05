Ministro do Esporte quer paralisação temporária do futebol brasileiro

André Fufuca se articula na CBF para suspensão das atividades em razão das enchentes no Rio Grande do Sul

O Ministro do Esporte, André Fufuca, defendeu nesta quinta-feira (9) a paralisação do futebol brasileiro em razão das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Afinal, Grêmio, Internacional e Juventude não têm condições de treinar e participar de jogos.

Ele afirmou que se articula na CBF para suspender temporariamente todas as atividades o mais rapidamente possível no futebol masculino e no feminino.