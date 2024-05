Jorginho renova com o Arsenal: ‘Estou muito feliz’

Jorginho tinha contrato somente até o fim da temporada, mas ampliou seu vínculo até junho de 2025 com os Gunners

Aos 32 anos, o atleta declarou estar muito feliz por ficar mais uma temporada no Emirates.

O volante Jorginho renovou contrato com o Arsenal até 2025. O jogador ítalo-brasileiro tinha vínculo com os Gunners somente até o fim da atual temporada e ficará mais um ano em Londres. O nome dele já havia sido especulado em alguns clubes, como o Barcelona.

Na atual temporada, Jorginho atuou em 35 partidas pelos Gunners, com um gol marcado. Ele vem alternando entre a titularidade e o banco de reservas no time de Mikel Arteta.

“Para ser sincero, não havia muito o que discutir porque me sinto muito bem aqui. Só de saber que eles me apreciam e querem que eu fique mais tempo também, é uma grande coisa para mim. Sinto que tenho mais o que fazer, por isso vou ficar”.

Jorginho afirmou ainda que o processo de renovação com o Arsenal foi tranquilo, uma vez que ambas as partes queriam a prorrogação do contrato.

Jorginho chegou ao Arsenal no ano passado

O volante chegou ao clube em janeiro de 2023, após quatro temporadas e meia no arquirrival Chelsea. Ele começou a carreira no Hellas Verona, da Itália. Em seguida, foi negociado com o Napoli, onde despontou para o futebol europeu, até ser vendido aos Blues.

O Arsenal está na briga pelo título da Premier League e volta a campo no próximo domingo (12), quando faz o clássico diante do Manchester United, em Old Trafford, às 12h30 (de Brasília).

Os Gunners lideram o Campeonato Inglês com 83 pontos, um a mais que o Manchester City, que tem um jogo a menos. Os Citizens encaram o Fulham no sábado (11), às 8h30 (de Brasília).

