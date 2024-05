Jogadores do Fluminense posam com livro do título da Libertadores 2023

Jogadores e comissão técnica do Fluminense posaram com o livro “Vamos, Tricolores – A Conquista da América”. A publicação é em parceria com a Editora Sextante, que eterniza o título da Libertadores 2023. O livro conta em 160 páginas, assim como traz mais de 200 imagens, algumas exclusivas e inéditas, além de relatos e textos de quem participou da conquista da América.

“O livro está lindo demais, uma grande lembrança de um momento maravilhoso em nossas vidas e na vida do Fluminense. Tem fotos especiais, como a do jogo que viramos contra o Inter, em Porto Alegre. Quando o André me levanta na comemoração, e do abraço no Fernando Diniz, depois da final. Esses momentos ficarão guardados em nossos corações para sempre”, destacou Cano.