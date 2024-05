Frosinone x Inter de Milão: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (10), a atual campeã Inter de Milão visita a Frosinone às 15h45 (de Brasília), no estádio Benito Stirpe, na partida de abertura da 36ª rodada do Calcio. Apesar da Internazionale estar com a vida definida nesta reta final da competição, os donos da casa seguem firmes na briga pela permanência na elite do futebol da Itália.

Como chega a Frosinone

O clube depende apenas de si para permanecer na elite do futebol italiano. No entanto, a Frosinone terá que superar os atuais campeões para não arriscarem terminar a rodada na zona de rebaixamento. No momento, a equipe é a 16ª colocada, com 32 pontos, dois a mais que a Udinese, primeira na degola. Além disso, o time está há seis jogos invictos no Calcio.

A baixa de última hora para o Frosinone fica por conta de Barrenechea, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Ao mesmo tempo, Oyono e Mateus Lusuardi, lesionados, seguem fora da equipe.