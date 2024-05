Fluminense resiste à pressão, vence o Colo Colo e fica perto de se classificar na Libertadores

O campeão fez mais uma vítima. O Fluminense visitou o Colo Colo (CHL) nesta quinta-feira pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores e venceu a equipe de Santiago por 1 a 0. Sem jogar bem, aliás, o Tricolor aproveitou uma das raras chances que teve e balançou as redes com o zagueiro Manoel no Estádio Monumental David Arellano.

Dessa forma, com o resultado, o Fluminense chegou aos oito pontos e lidera o Grupo A da Libertadores 2024. Assim, a classificação para as oitavas de final ficou mais perto e pode ser sacramentada na próxima rodada. O Colo Colo, com quatro pontos, está em terceiro. Cerro Porteño (PAR) e Alianza Lima (PER) completam a chave.