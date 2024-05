Fluminense entrará em campo com faixa pedindo doações ao RS

Boa ação no Fluminense. O clube informou em comunicado oficial, nesta quinta-feira (9), que seus jogadores entrarão em campo contra o Colo-Colo (CHL), no estádio David Arellano, em Santiago, também nesta quinta, divulgando a plataforma “ParaQuemDoar”. O site está recolhendo doações para as vítimas das enchentes causadas pelas fortes chuvas que atingiriam o Rio Grande do Sul nos últimos dias.

Na entrada do campo para o jogo, válido pela quarta rodada da Libertadores, os atletas carregarão uma faixa que promove o site. Segundo o Fluminense, a Conmebol autorizou a ação em caráter de excepcionalidade por conta do tema importante e sensível. Dessa forma, os jogadores tricolores estenderão a faixa no momento da foto oficial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS: Jogadores do Fluminense posam com livro do título da Libertadores 2023