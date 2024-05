Fábio Carille vai iniciar rodízio no elenco do Santos

O Santos começou a Série B da melhor forma e venceu os três compromissos que disputou, fato que deixou a equipe na liderança do torneio, com 100% de aproveitamento.

Por causa do início positivo, a comissão técnica projeta as próximas rodadas e, a tendência é que após o compromisso com o Amazonas FC, o time titular sofra alterações.